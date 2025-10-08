Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:47
25.074 +0,94%
Dow Jones 20:47
46.621 +0,04%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,96%

Il FTSE MIB chiude a 43.484,24 punti

In breve, Finanza
Milano guadagna bene e porta a casa un +0,96%, terminando la sessione a 43.484,24 punti.
