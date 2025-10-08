Milano
17:35
43.484
+0,96%
Nasdaq
20:47
25.074
+0,94%
Dow Jones
20:47
46.621
+0,04%
Londra
17:35
9.549
+0,69%
Francoforte
17:35
24.597
+0,87%
Mercoledì 8 Ottobre 2025, ore 21.03
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,96%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,96%
Il FTSE MIB chiude a 43.484,24 punti
In breve
,
Finanza
08 ottobre 2025 - 17.39
Milano guadagna bene e porta a casa un +0,96%, terminando la sessione a 43.484,24 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,96%
