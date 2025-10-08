Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:47
25.074 +0,94%
Dow Jones 20:47
46.621 +0,04%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,1%)

Il Dow Jones prende il via a 46.649,32 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile +0,1%, a quota 46.649,32 in apertura.
