Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 22:00
25.466 -1,07%
Dow Jones 22:01
49.150 -0,09%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,09%

Il Dow Jones chiude a 49.149,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,09%
Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto -0,09%, terminando le negoziazioni a 49.149,63 punti.
Condividi
```