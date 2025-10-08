Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:48
25.073 +0,94%
Dow Jones 20:48
46.612 +0,02%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,77% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 43.403,3 punti

Spunto rialzista dello 0,77% per Milano, alle 16:00, che continua le contrattazioni a 43.403,3 punti.
