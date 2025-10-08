Milano 7-ott
43.071 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 0,00%
Francoforte 7-ott
24.386 0,00%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 26.957,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 26.957,77 in apertura.
Condividi
```