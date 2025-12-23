Milano 22-dic
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,18%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.848,99 punti

Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,18% e archivia gli scambi a 25.848,99 punti.
