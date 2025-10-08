Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:48
25.073 +0,94%
Dow Jones 20:48
46.612 +0,02%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,69%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.548,87 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,69%
Londra allunga timidamente il passo dello 0,69% e chiude a 9.548,87 punti.
Condividi
```