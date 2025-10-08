Milano 15:08
43.430 +0,83%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:08
9.575 +0,96%
Francoforte 15:08
24.574 +0,77%

Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,52%

L'Indice Hang Seng chiude a 26.818,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,52%
Hong Kong mostra un frazionale ribasso dello 0,52% e archivia la seduta a 26.818,85 punti.
Condividi
```