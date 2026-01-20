Milano 13:05
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,24%

L'Indice Hang Seng termina a 26.500,15 punti

Hong Kong porta a casa un calo dello 0,24%, con chiusura a 26.500,15 punti.
