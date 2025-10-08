Milano 17:35
Cambio di governance azionaria in SAVE

Economia, Trasporti
Cambio di governance azionaria in SAVE
(Teleborsa) - Save, che gestisce gli scali di Venezia, Verona e Brescia, va incontro a un nuovo assetto societario con l’ingresso previsto del fondo francese Ardian, già azionista di riferimento dell’aeroporto di Londra Heathrow, e della finanziaria veneta Finint, che rileveranno al 50% delle quote detenute dai fondi Dws e InfraVia (entrambi al 44%), con governance condivisa ma con una prevalenza di diritti di capitale a favore di Ardian.

L’accordo prevede che Enrico Marchi resti presidente di SAVE anche nella nuova configurazione societaria, con la conferma anche di Monica Scarpa nel ruolo di amministratore delegato. Va ricordato che SAVE controlla al 48% l’aeroporto di Bruxelles Charlero
