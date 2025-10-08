Cambio di governance azionaria in SAVE

(Teleborsa) - Save
, che gestisce gli scali di Venezia, Verona e Brescia,
va incontro a un nuovo assetto societario con l’ingresso previsto del fondo francese Ardian,
già azionista di riferimento dell’aeroporto di Londra Heathrow
, e della finanziaria veneta Finint, che rileveranno al 50% delle quote detenute dai fondi Dws e InfraVia (entrambi al 44%), con governance condivisa ma con una prevalenza di diritti di capitale a favore di Ardian.
L’accordo prevede che Enrico Marchi r
esti presidente di SAVE anche nella nuova configurazione societaria, con la conferma anche di Monica Scarpa nel ruolo di amministratore delegato. Va ricordato che SAVE controlla al 48% l’aeroporto di Bruxelles Charlero