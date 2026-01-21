CDP colloca azioni proprie per 400 milioni di euro. Adesione di 4 nuove fondazioni

(Teleborsa) -(CDP) hatutte le 4.451.160, pari all'1,30% del capitale sociale, per un controvalore di circa 400 milioni di euro. L'offerta è stata rivolta preliminarmente agli attuali azionisti di CDP, riscontrando una partecipazione quasi totalitaria delle Fondazioni di origine bancaria.Le azioni proprie non sottoscritte sono state collocate, con il, in favore di Fondazioni bancarie non già azioniste di CDP.La procedura ha visto l': Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto; Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno; Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno; Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena.L'operazione "consente di, e di incrementare il patrimonio netto di CDP", si legge in una nota.