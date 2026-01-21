Leonardo, Sustainalytics migliora il Risk Rating ESG

(Teleborsa) - Sustainalytics
, agenzia di rating leader a livello globale nel settore ricerche ESG, ha migliorato il Risk Rating ESG
di Leonardo
riducendolo a 22/100 da 29/100 (su una scala da zero a 100 in cui zero è il valore migliore), collocando la Società al terzo posto tra le aziende del settore Aerospace & Defence (A&D) a livello mondiale
.
La nuova valutazione pone Leonardo nella fascia bassa della categoria di rischio “Medium”
(su una scala da “Negligible” a “Severe”).
Il risultato è stato ottenuto principalmente grazie valutazioni positive sulle tematiche rilevanti per il settore A&D, tra cui Raw Material Use, Product Governance, Corporate Governance, Human Capital, Stakeholder Governance, Emissions, Effluents and Waste.
La valutazione complessiva nella gestione dei rischi ESG pari a “Strong”
, su una scala a tre livelli (strong, average, weak), conferma una solida gestione da parte di Leonardo di tali tematiche.
Il riconoscimento ottenuto da Sustainalytics segue una serie di upgrade ottenuti nel 2025
da parte di altre principali agenzie di rating ESG: a dicembre CDP- ex Carbon Disclosure Project
ha confermato il rating “A-“, collocando Leonardo nella fascia “leadership” nel contrasto ai cambiamenti climatici; a novembre MSCI
ha migliorato il rating di Leonardo da “BBB” ad “A”; infine, a settembre, S&P Global
ha aumentato il rating da 81/100 ad 83/100, confermandone la leadership a livello di settore, mentre ISS ESG
ha confermato il Prime Status, migliorando la valutazione da C+ a B- (su una scala da D- ad A+).