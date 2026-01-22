Ferretti, la holding cinese respinge l'offerta di KKCG Maritime

(Teleborsa) - Ferretti International Holding
(FIH), in qualità di azionista di controllo di Ferretti
, prende atto del recente annuncio relativo a un’offerta pubblica di acquisto volontaria (OPA
), condizionata e parziale, lanciata da KKCG Maritime sulle azioni della società. FIH, si legge in una nota, "conferma di non accettare e di non avere alcuna intenzione di accettare tale offerta pubblica parziale".
FIH "desidera riaffermare la propria forte fiducia nella strategia di lungo periodo della società, nei suoi fondamentali industriali e nelle sue prospettive di crescita". Da quando è diventata azionista di controllo, "FIH ha continuato a sostenere lo sviluppo sostenibile della società, garantendo continuità nelle operazioni e nella governance e promuovendo la creazione di valore a lungo termine per tutti gli azionisti".
FIH considera il proprio investimento nella società come "strategico e orientato al lungo periodo". In linea con questo approccio, FIH ha, di volta in volta, "incrementato la propria partecipazione nella società". Soggetta alle "condizioni di mercato" e "nel pieno rispetto delle leggi applicabili", dei requisiti regolamentari e delle regole delle borse in Italia e nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, "FIH potrà continuare a valutare ulteriori incrementi della propria partecipazione nella società".
In qualità di azionista di controllo, FIH "intende continuare a esercitare i propri diritti di voto al fine di mantenere stabilità e continuità nel quadro di governance della società". In particolare, "sulla base delle presenze registrate nelle precedenti assemblee degli azionisti, FIH ha costantemente dichiarato di esercitare il controllo sulla società ai sensi dell’articolo 93 del CFA e intende nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione" della società; FIH "prevede di mantenere un controllo effettivo sulla Società e di nominare la maggioranza del consiglio di amministrazione nella prossima assemblea generale annuale, al fine di sostenere l’esecuzione coerente della strategia di lungo periodo della Società".