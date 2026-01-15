Richemont, fatturato in crescita dell'11% nel terzo trimestre guidato dalle Maison di Gioielleria

Milano 11:40
(Teleborsa) - Richemont, colosso svizzero del lusso titolare di marchi quali Cartier, Piaget e Montblanc, ha archiviato il terzo trimestre, conclusosi il 31 dicembre 2025, con un fatturato del Gruppo di 6,4 miliardi di euro, in crescita dell'11% a tassi di cambio costanti rispetto ai difficili dati comparativi a due cifre dell'anno precedente; le vendite del terzo trimestre sono in aumento del 4% a tassi di cambio effettivi.

Continua la forza delle Maison di Gioielleria, con un aumento delle vendite del 14% a tassi di cambio costanti; ulteriore miglioramento per la divisione Specialist Watchmakers, in crescita del 7%; Stabili le vendite "Altro", di cui le Maison di Moda e Accessori in crescita del 3%.

In crescita tutte le regioni a tassi di cambio costanti, con notevoli performance a due cifre nelle Americhe (+14%), in Giappone (+17%) e in Medio Oriente e Africa (+20%).

Solida performance in tutti i canali distributivi, guidata dal retail che è cresciuta del 12% a tassi di cambio costanti.

Il fatturato dei primi 9 mesi, conclusosi il 31 dicembre 2025, si è attestato a 17,0 miliardi, in crescita del 10% a tassi di cambio costanti e del 5% a tassi di cambio effettivi. A tassi di cambio costanti, la crescita è stata generalizzata in tutte le regioni, i canali e le aree di business.

Il gruppo ha effettuato investimenti costanti per "alimentare le prospettive di crescita delle Maison in un contesto macroeconomico complesso, caratterizzato dall'indebolimento delle principali valute di scambio e dall'aumento dei costi dei materiali che continuano a gravare sui margini".

Al 31 dicembre 2025 la posizione di cassa netta era pari a 7,6 miliardi di euro, sostanzialmente stabile rispetto al 2024 (7,9 miliardi).

I risultati del Gruppo per l'esercizio finanziario conclusosi il 31 marzo 2026 saranno annunciati venerdì 22 maggio 2026.
