Richemont, fatturato in crescita dell'11% nel terzo trimestre guidato dalle Maison di Gioielleria

Richemont

(Teleborsa) -, colosso svizzero del lusso titolare di marchi quali Cartier, Piaget e Montblanc, ha archiviato il, conclusosi il 31 dicembre 2025, con undi 6,4 miliardi di euro, in crescita dell'11% a tassi di cambio costanti rispetto ai difficili dati comparativi a due cifre dell'anno precedente; le vendite del terzo trimestre sono in aumento del 4% a tassi di cambio effettivi.Continua la forza delle, con un aumento delle vendite del 14% a tassi di cambio costanti; ulteriore miglioramento per la divisione, in crescita del 7%; Stabili le vendite "Altro", di cui lein crescita del 3%.In crescita tutte lea tassi di cambio costanti, con notevoli performance a due cifre nelle(+14%), in(+17%) e in(+20%).Solida performance in tutti i, guidata dalche è cresciuta del 12% a tassi di cambio costanti.Il, conclusosi il 31 dicembre 2025, si è attestato a 17,0 miliardi, in crescita del 10% a tassi di cambio costanti e del 5% a tassi di cambio effettivi. A tassi di cambio costanti, la crescita è stata generalizzata in tutte le regioni, i canali e le aree di business.Il gruppo ha effettuatocostanti per "alimentare le prospettive di crescita delle Maison in un contesto macroeconomico complesso, caratterizzato dall'indebolimento delle principali valute di scambio e dall'aumento dei costi dei materiali che continuano a gravare sui margini".Al 31 dicembre 2025 laera pari a 7,6 miliardi di euro, sostanzialmente stabile rispetto al 2024 (7,9 miliardi).I risultati del Gruppo per l'esercizio finanziario conclusosi il 31 marzo 2026 saranno annunciati