Richemont, fatturato in crescita dell'11% nel terzo trimestre guidato dalle Maison di Gioielleria

(Teleborsa) - Richemont
, colosso svizzero del lusso titolare di marchi quali Cartier, Piaget e Montblanc, ha archiviato il terzo trimestre
, conclusosi il 31 dicembre 2025, con un fatturato del Gruppo
di 6,4 miliardi di euro, in crescita dell'11% a tassi di cambio costanti rispetto ai difficili dati comparativi a due cifre dell'anno precedente; le vendite del terzo trimestre sono in aumento del 4% a tassi di cambio effettivi.
Continua la forza delle Maison di Gioielleria
, con un aumento delle vendite del 14% a tassi di cambio costanti; ulteriore miglioramento per la divisione Specialist Watchmakers
, in crescita del 7%; Stabili le vendite "Altro", di cui le Maison di Moda e Accessori
in crescita del 3%.
In crescita tutte le regioni
a tassi di cambio costanti, con notevoli performance a due cifre nelle Americhe
(+14%), in Giappone
(+17%) e in Medio Oriente e Africa
(+20%).
Solida performance in tutti i canali distributivi
, guidata dal retail
che è cresciuta del 12% a tassi di cambio costanti.
Il fatturato dei primi 9 mesi
, conclusosi il 31 dicembre 2025, si è attestato a 17,0 miliardi, in crescita del 10% a tassi di cambio costanti e del 5% a tassi di cambio effettivi. A tassi di cambio costanti, la crescita è stata generalizzata in tutte le regioni, i canali e le aree di business.
Il gruppo ha effettuato investimenti
costanti per "alimentare le prospettive di crescita delle Maison in un contesto macroeconomico complesso, caratterizzato dall'indebolimento delle principali valute di scambio e dall'aumento dei costi dei materiali che continuano a gravare sui margini".
Al 31 dicembre 2025 la posizione di cassa netta
era pari a 7,6 miliardi di euro, sostanzialmente stabile rispetto al 2024 (7,9 miliardi).
I risultati del Gruppo per l'esercizio finanziario conclusosi il 31 marzo 2026 saranno annunciati venerdì 22 maggio 2026
.