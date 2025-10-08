Conti, Giorgetti: mia priorità mettere Paese in sicurezza

(Teleborsa) - "La mia priorità è quella di mettere il Paese in sicurezza sul piano economico e finanziario"
. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'assemblea di Assonime."I risultati conseguiti vanno soprattutto mantenuti.
Ogni scelta deve partire da questa consapevolezza", ha detto parlando della prossima Manovra. Il miglioramento dei conti pubblici, ha aggiunto, "non avvantaggiano i ministri ma avvantaggiano gli italiani, le famiglie e le imprese, quelli di oggi ma soprattutto quelli di domani""Ad avvantaggiarsi di conti pubblici
in ordine non sono i Ministri, che anzi sopportano - soprattutto quelli dell'Economia - l'onere politico di dire molti 'no'. Un peso ben maggiore del prestigio effimero di una copertina internazionale".
"Oggi sono particolarmente felice di potervi annunciare che questo pomeriggio al Consiglio dei Ministri approveremo il primo dei decreti attuativi della delega, che riguarderà risparmio gestito,
mercati ed emittenti e a cui farà seguito un secondo decreto in ambito sanzionatorio penale e amministrativo", ha detto in relazione alla revisione del Tuf.
Mi piacerebbe che i risultati conseguiti in materia di finanza pubblica fossero sentiti come propri da tutte le forze politiche e sociali", ha concluso Giorgetti sottolineando che "Stabilità finanziaria significa mettere a riparo il risparmio degli italiani dalla possibilità di attacchi speculativi,
significa risparmiare risorse che potranno essere destinate a finalità di sviluppo, significa consentire alle imprese di finanziarsi senza pagare un differenziale rispetto ai concorrenti".