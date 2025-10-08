Conti, Giorgetti: mia priorità mettere Paese in sicurezza

(Teleborsa) -. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'assemblea di Assonime.Ogni scelta deve partire da questa consapevolezza", ha detto parlando della prossima Manovra. Il miglioramento dei conti pubblici, ha aggiunto, "non avvantaggiano i ministri ma avvantaggiano gli italiani, le famiglie e le imprese,in ordine non sono i Ministri, che anzi sopportano - soprattutto quelli dell'Economia - l'onere politico di dire molti 'no'. Un peso ben maggiore del prestigio effimero di una copertina internazionale"."Oggi sono particolarmente felice di potervi annunciare che questo pomeriggio al Consiglio dei Ministri approveremo il primo dei decretimercati ed emittenti e a cui farà seguito un secondo decreto in ambito sanzionatorio penale e amministrativo", ha detto in relazione alla revisione del Tuf.Mi piacerebbe che i risultati conseguiti in materia di finanza pubblica fossero sentiti come propri da tutte le forze politiche e sociali", ha concluso Giorgetti sottolineando chesignifica risparmiare risorse che potranno essere destinate a finalità di sviluppo, significa consentire alle imprese di finanziarsi senza pagare un differenziale rispetto ai concorrenti".