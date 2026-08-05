MPS, rumors: MEF manterrà quota in MPS almeno fino a termine offerta Intesa

(Teleborsa) - Il MEF manterrà la sua quota residua in Banca Monte dei Paschi di Siena almeno fino al termine dell'offerta di acquisto di Intesa Sanpaolo . Lo scrive Reuters, citando una fonte, dopo che il ministro Giancarlo Giorgetti aveva detto che la cessione avverrà senza interferire con le operazioni di M&A.



"Noi avevamo programmato l'ABB (accelerated bookbuild, ndr) prima che partisse l'offerta. Adesso ci comporteremo in modo da non creare problemi a nessuno, non vogliamo interferire", ha detto Giorgetti oggi ai giornalisti, in risposta a una domanda se il collocamento della quota del governo nella banca senese potesse arrivare prima che si apra l'offerta di Intesa. A giugno, Giorgetti aveva detto che l'ABB sarebbe stata "una delle soluzioni migliori" per ridurre la partecipazione in MPS, aggiungendo che la tempistica avrebbe dovuto essere decisa in linea con la posizione di neutralità dichiarata dal governo sul consolidamento del settore.

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