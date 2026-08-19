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MPS, rinviato al 25 agosto incontro fra Giorgetti ed enti locali

L'incontro era stato inizialmente fissato per domani 20 agosto a Roma

Banche, Finanza
MPS, rinviato al 25 agosto incontro fra Giorgetti ed enti locali
(Teleborsa) - In una nota la Provincia di Siena, il Comune di Siena e la Regione Toscana informano che "su richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e d'intesa tra le parti, l'incontro sul futuro di Banca Monte dei Paschi di Siena tra il ministro Giancarlo Giorgetti, la presidente Agnese Carletti, il sindaco Nicoletta Fabio e il presidente Eugenio Giani, inizialmente previsto per giovedì 20 agosto, è stato rinviato a martedì 25 agosto a Roma.
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