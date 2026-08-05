FS Engineering firma accordo con le Ferrovie della Tanzania

(Teleborsa) - FS Engineering rafforza il proprio percorso di crescita internazionale con la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) con Tanzania Railways Corporation (TRC) e ITS Engineering finalizzato a esplorare opportunità di collaborazione per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e di mobilità in Tanzania.



L’intesa è stata sottoscritta nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Engineering Dario Lo Bosco, dal Direttore Generale delle Ferrovie della Tanzania Machibya Masanja Shiwa e dal Direttore Unico di ITS Engineering Michele Titton. Presenti alla firma il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e il Ministro dei Trasporti della Tanzania Makame Mnyaa Mbarawa.



L’accordo definisce un quadro di cooperazione volto a favorire lo sviluppo di iniziative nei settori ferroviario, logistico e infrastrutturale, promuovendo il confronto tecnico e la condivisione di competenze in ambiti strategici in termini di sostenibilità, digitalizzazione, sicurezza e innovazione tecnologica. FS Engineering metterà a disposizione il proprio know-how multidisciplinare attraverso attività di consulenza specialistica, studi di fattibilità, progettazione e valutazioni tecnico-strategiche, contribuendo all’individuazione di soluzioni innovative e alla definizione di future progettualità di interesse comune.



Tra le eccellenze che FS Engineering metterà a disposizione figura la Digital Control Room, la cabina di regia sviluppata per il monitoraggio e la gestione integrata dei grandi progetti infrastrutturali. Basata su tecnologie avanzate, sistemi digitali, droni e strumenti di analisi dei dati, la piattaforma consente il controllo in tempo reale delle attività, migliorando sicurezza, efficienza operativa e capacità decisionale. Un modello che testimonia l’approccio innovativo della società di ingegneria del Gruppo FS e che favorirà il trasferimento di competenze e soluzioni tecnologiche.



"Con questo accordo confermiamo la volontà di FS Engineering di mettere a disposizione dei partner internazionali l'esperienza maturata nella progettazione digitale e 'smart' e nella realizzazione di infrastrutture complesse con tecnologie avanzate, contribuendo allo sviluppo di sistemi di mobilità sempre più moderni, sostenibili e resilienti. La collaborazione con Tanzania Railways Corporation e ITS rappresenta un'opportunità per valorizzare l'eccellenza ingegneristica italiana e rafforzare il dialogo tra i nostri Paesi nell'ambito delle grandi sfide della mobilità del futuro", ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Engineering Dario Lo Bosco.



L’accordo si inserisce nel quadro delle iniziative di cooperazione promosse dal Sistema Paese nell’ambito del Piano Mattei, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e della logistica nei Paesi partner, favorendo crescita economica e integrazione territoriale.



La firma del Memorandum rappresenta l’avvio di un percorso di collaborazione che proseguirà attraverso un confronto operativo fra le parti finalizzato a individuare le priorità di intervento e le opportunità progettuali da sviluppare congiuntamente.







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