Milano 15:10
43.420 +0,81%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:10
9.572 +0,94%
Francoforte 15:10
24.576 +0,78%

Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Performance positiva per l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata in aumento dello 0,95% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
