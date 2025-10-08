Milano 15:10
43.420 +0,81%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:10
9.572 +0,94%
Francoforte 15:10
24.576 +0,78%

Francoforte: andamento negativo per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Retrocede Redcare Pharmacy N.V, con un ribasso del 2,48%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Redcare Pharmacy N.V più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Redcare Pharmacy N.V è in rafforzamento con area di resistenza vista a 86,78 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 83,48. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 90,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
