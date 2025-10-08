Milano 15:12
43.406 +0,78%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:12
9.569 +0,90%
Francoforte 15:12
24.568 +0,75%

Francoforte: risultato positivo per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di acciaio, che avanza bene del 3,48%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, la società tedesca specializzata nell'acciaio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,06 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,71. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```