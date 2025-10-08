Francoforte: risultato positivo per ThyssenKrupp

produttore di acciaio

Germany MDAX

ThyssenKrupp

società tedesca specializzata nell'acciaio

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene del 3,48%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, laè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,06 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,71. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,41.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)