Milano 10:49
44.548 -3,74%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:49
10.505 -2,55%
Francoforte 10:49
23.819 -3,32%

Perde ThyssenKrupp sul mercato di Francoforte

Si muove in perdita il produttore di acciaio, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,10% sui valori precedenti.
