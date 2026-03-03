Milano
10:49
44.548
-3,74%
Nasdaq
2-mar
24.993
+0,13%
Dow Jones
2-mar
48.905
-0,15%
Londra
10:49
10.505
-2,55%
Francoforte
10:49
23.819
-3,32%
Martedì 3 Marzo 2026, ore 11.06
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Perde ThyssenKrupp sul mercato di Francoforte
Perde ThyssenKrupp sul mercato di Francoforte
Migliori e peggiori
,
In breve
03 marzo 2026 - 09.50
Si muove in perdita il
produttore di acciaio
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,10% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: peggiora ThyssenKrupp
Francoforte: in calo ThyssenKrupp
Francoforte: balza in avanti ThyssenKrupp
Francoforte: brillante l'andamento di ThyssenKrupp
Titoli e Indici
Thyssenkrupp
-5,99%
Altre notizie
Francoforte: movimento negativo per ThyssenKrupp
Francoforte: giornata depressa per ThyssenKrupp
Francoforte: amplia il rialzo ThyssenKrupp
Francoforte: positiva la giornata per ThyssenKrupp
Francoforte: acquisti a mani basse su ThyssenKrupp
Francoforte: al centro degli acquisti ThyssenKrupp
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto