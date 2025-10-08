Francoforte: rosso per Porsche Automobil Holding

holding impegnata nel settore automobilistico

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo dell'1,89%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 33,93 Euro. Supporto visto a quota 33,68. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 34,18.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)