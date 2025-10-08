Joby Aviation in rosso dopo underwritten offering a prezzo scontato

(Teleborsa) - In forte calo il titolo Joby Aviation,
dopo che il produttore di aerotaxi elettrici ha fissato il prezzo della underwritten offering a sconto
, raccogliendo complessivi 514 milioni di dollari.
L'azienda californiana ha venduto 30,5 milioni di azioni a 16,85 dollari ad azione, con uno sconto del 10,9%
rispetto alla chiusura precedente.
Joby Aviation ha dichiarato che utilizzerà i proventi per supportare la certificazione e la produzione di aeromobili
, preparare le operazioni commerciali e finanziare il capitale circolante e altre esigenze aziendali generali.
Le aziende produttrici di aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) stanno accelerando gli sforzi per ottenere le autorizzazioni e immettere i loro veicoli sul mercato, con l'obiettivo di soddisfare la crescente domanda di trasporti urbani più veloci e sostenibili.