Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 19:11
25.043 +0,82%
Dow Jones 19:11
46.731 +0,28%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

Joby Aviation in rosso dopo underwritten offering a prezzo scontato

Finanza
Joby Aviation in rosso dopo underwritten offering a prezzo scontato
(Teleborsa) - In forte calo il titolo Joby Aviation, dopo che il produttore di aerotaxi elettrici ha fissato il prezzo della underwritten offering a sconto, raccogliendo complessivi 514 milioni di dollari.

L'azienda californiana ha venduto 30,5 milioni di azioni a 16,85 dollari ad azione, con uno sconto del 10,9% rispetto alla chiusura precedente.

Joby Aviation ha dichiarato che utilizzerà i proventi per supportare la certificazione e la produzione di aeromobili, preparare le operazioni commerciali e finanziare il capitale circolante e altre esigenze aziendali generali.

Le aziende produttrici di aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) stanno accelerando gli sforzi per ottenere le autorizzazioni e immettere i loro veicoli sul mercato, con l'obiettivo di soddisfare la crescente domanda di trasporti urbani più veloci e sostenibili.
Condividi
```