Joby Aviation in rosso dopo underwritten offering a prezzo scontato

Joby Aviation,

(Teleborsa) - In forte calo il titolodopo che il produttore di aerotaxi elettrici ha fissato il, raccogliendo complessivi 514 milioni di dollari.L'azienda californiana ha venduto 30,5 milioni di azioni a 16,85 dollari ad azione, con unorispetto alla chiusura precedente.Joby Aviation ha dichiarato che utilizzerà i proventi per, preparare le operazioni commerciali e finanziare il capitale circolante e altre esigenze aziendali generali.Le aziende produttrici di aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) stanno accelerando gli sforzi per ottenere le autorizzazioni e immettere i loro veicoli sul mercato, con l'obiettivo di soddisfare la crescente domanda di trasporti urbani più veloci e sostenibili.