Jazeera Airways volerà su Milano Bergamo dal 20Maggio

(Teleborsa) - La compagnia aerea Jazeera Airways
ha annunciato oggi a Kuwait City l’apertura del nuovo collegamento con l’aeroporto Milano Bergamo,
a partire dal prossimo 20 maggio.
La rotta sarà operata con frequenza trisettimanale
(lunedi, mercoledì e venerdì) con Airbus 320neo in configurazione da 174 posti.
L’annuncio della nuova rotta ha avuto luogo nel corso di una conferenza stampa convocata da Barathan Pasupathi
, Chief Executive Officer di Jazeera Airways, e a cui hanno partecipato Amelia Corti,
direttore generale di SACBO
, Giacomo Cattane
o, direttore commerciale aviation, Marketing & Communications, e Dario Nann
a, Commercial Aviation Manager della società di gestione di Milan Bergamo Airport.
"Siamo onorati di essere il primo aeroporto italiano ad accogliere la compagnia aerea Jazeera Airways - ha dichiarato Amelia Corti
nel corso della cerimonia svoltasi a Kuwaiy City - L’avvio del collegamento trisettimanale con Kuwait City rappresenta una tappa storica per l’aeroporto di Milano Bergamo, che si prepara ad accogliere flussi di passeggeri così come a generarne verso la nuova destinazione".
"Una prestigiosa e promettente aggiunta al network di collegamenti della stagione estiva dal nostro aeroporto che si preannuncia ricco di opportunità – sottolinea Giovanni Sanga
, presidente di SACBO – Ma soprattutto il segnale di un progressivo allargamento delle connessioni ad aree geografiche di grande interesse sotto l’aspetto socioeconomico, imprenditoriale e degli scambi formativi e culturali. Abbiamo avuto prova nel corso degli anni di quanto e come le nuove destinazioni siano state in grado di innescare un movimento di persone richiamate dai vantaggi offerti dai voli diretti. E a tale riguardo, rivestono sempre più importanza le soluzioni multimodali di cui l’aeroporto di Milano Bergamo ha pensato di dotarsi, ai fini di una mobilità rapida e confortevole".