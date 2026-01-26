Jazeera Airways volerà su Milano Bergamo dal 20Maggio

(Teleborsa) - La compagnia aereaha annunciato oggi a Kuwait City l’apertura dela partire dal prossimoLa rotta sarà operata con(lunedi, mercoledì e venerdì) con Airbus 320neo in configurazione da 174 posti.L’annuncio della nuova rotta ha avuto luogo nel corso di una conferenza stampa convocata da, Chief Executive Officer di Jazeera Airways, e a cui hanno partecipatodirettore generale dio, direttore commerciale aviation, Marketing & Communications, ea, Commercial Aviation Manager della società di gestione di Milan Bergamo Airport."Siamo onorati di essere il primo aeroporto italiano ad accogliere la compagnia aerea Jazeera Airways - ha dichiaratonel corso della cerimonia svoltasi a Kuwaiy City - L’avvio del collegamento trisettimanale con Kuwait City rappresenta una tappa storica per l’aeroporto di Milano Bergamo, che si prepara ad accogliere flussi di passeggeri così come a generarne verso la nuova destinazione"."Una prestigiosa e promettente aggiunta al network di collegamenti della stagione estiva dal nostro aeroporto che si preannuncia ricco di opportunità – sottolinea, presidente di SACBO – Ma soprattutto il segnale di un progressivo allargamento delle connessioni ad aree geografiche di grande interesse sotto l’aspetto socioeconomico, imprenditoriale e degli scambi formativi e culturali. Abbiamo avuto prova nel corso degli anni di quanto e come le nuove destinazioni siano state in grado di innescare un movimento di persone richiamate dai vantaggi offerti dai voli diretti. E a tale riguardo, rivestono sempre più importanza le soluzioni multimodali di cui l’aeroporto di Milano Bergamo ha pensato di dotarsi, ai fini di una mobilità rapida e confortevole".