Aedes non riesce a fare prezzo dopo i termini dell’AuCap a forte sconto
(Teleborsa) - Aedes, società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha chiuso la seduta odierna senza riuscire a formare un prezzo. Il titolo era stato sospeso questa mattina da Borsa Italiana prima dell’apertura delle contrattazioni in attesa di comunicato, arrivato durante la seduta, ma non è poi riuscito a battere prezzo alla riammissione, rimanendo sospeso per eccesso di ribasso e mostrando un rosso teorico del -41%.

Oggi il Cda ha approvato un aumento di capitale scindibile fino a 5 milioni di euro. L'operazione prevede l'emissione di circa 96 milioni di nuove azioni, offerte in opzione ai soci nel rapporto di 3 titoli ogni azione posseduta, al prezzo di 0,052 euro ciascuno (sconto del 34,45% sul TERP).

I proventi sosterranno il Piano Industriale 2024-2028, puntando al rilancio del business e al pareggio economico-finanziario. Il socio di controllo, Istituto Ligure Mobiliare (29,99%), si è già impegnato a sottoscrivere la propria quota. Il calendario fissa l'offerta dal 2 al 19 febbraio 2026, con negoziazione dei diritti fino al 13 febbraio.
