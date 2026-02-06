Milano 9:18
Stellantis non fa prezzo: perdita e stop al dividendo bloccano le contrattazioni

Finanza
Stellantis non fa prezzo: perdita e stop al dividendo bloccano le contrattazioni
(Teleborsa) - Il titolo Stellantis non fa prezzo a Piazza Affari dopo che il gruppo automobilistico ha annunciato, prima dell'avvio del mercato, un cambio di strategia sull'elettrico che costerà circa 22 miliardi di oneri, una prevista perdita netta nel 2025 e la conseguente sospensione del dividendo nel 2026. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’emissione di obbligazioni ibride perpetue subordinate non convertibili fino a 5 miliardi.

Il titolo segna un ribasso teorico del 18%.


