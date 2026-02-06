Stellantis non fa prezzo: perdita e stop al dividendo bloccano le contrattazioni

(Teleborsa) - Il titolo Stellantis
non fa prezzo a Piazza Affari dopo che il gruppo automobilistico ha annunciato, prima dell'avvio del mercato, un cambio di strategia sull'elettrico che costerà circa 22 miliardi di oneri
, una prevista perdita netta nel 2025 e la conseguente sospensione del dividendo nel 2026. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’emissione di obbligazioni ibride perpetue subordinate non convertibili fino a 5 miliardi.
Il titolo segna un ribasso teorico del 18%.