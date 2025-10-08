Milano 15:14
43.400 +0,76%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:14
9.566 +0,87%
Francoforte 15:14
24.556 +0,70%

Londra: balza in avanti Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Antofagasta
Apprezzabile rialzo per la compagnia mineraria, in guadagno del 3,17% sui valori precedenti.
Condividi
```