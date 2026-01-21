Londra: risultato positivo per Antofagasta

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia mineraria
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,00%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Antofagasta
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di medio periodo dell'azienda sudamericana estrattrice di rame
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 36,41 sterline con primo supporto visto a 35,97. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 35,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)