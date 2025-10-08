Londra: scambi negativi per ICG

società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino

FTSE 100

ICG

principale indice della Borsa di Londra

ICG

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 3,61%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 22,53 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 21,45. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 23,61.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)