Londra: scambi negativi per ICG

(Teleborsa) - Ribasso per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino
, che presenta una flessione del 3,61%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di ICG
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di breve periodo di ICG
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 22,53 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 21,45. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 23,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)