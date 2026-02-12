Londra: nuovo spunto rialzista per ICG

(Teleborsa) - Scambia in profit la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino
, che lievita del 2,32%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per ICG
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 16,97 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 17,37 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 16,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)