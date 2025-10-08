Milano 15:15
43.406 +0,78%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:15
9.564 +0,85%
Francoforte 15:15
24.557 +0,70%

Londra: si concentrano le vendite su ICG

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su ICG
Retrocede la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, con un ribasso del 3,61%.
Condividi
```