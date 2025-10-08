Milano
15:15
43.406
+0,78%
Nasdaq
7-ott
24.840
0,00%
Dow Jones
7-ott
46.603
0,00%
Londra
15:15
9.564
+0,85%
Francoforte
15:15
24.557
+0,70%
Mercoledì 8 Ottobre 2025, ore 15.32
Home Page
/
Notizie
/ Londra: si concentrano le vendite su ICG
Londra: si concentrano le vendite su ICG
Migliori e peggiori
,
In breve
08 ottobre 2025 - 13.00
Retrocede la
società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino
, con un ribasso del 3,61%.
Titoli e Indici
ICG
-3,96%
