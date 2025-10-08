Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:50
25.071 +0,93%
Dow Jones 20:50
46.608 +0,01%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

New York: andamento sostenuto per Amazon

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Amazon
Scambia in profit il colosso dell'e-commerce, che lievita del 2,04%.
Condividi
```