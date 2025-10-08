Milano 17:35
New York: rally per Constellation Energy

(Teleborsa) - Effervescente il fornitore statunitense di energia pulita, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,87%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Constellation Energy più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di breve periodo di Constellation Energy mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 380,2 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 367,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 393.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
