Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 20:28
25.217 -0,13%
Dow Jones 20:28
48.323 +0,54%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

New York: si muove a passi da gigante Constellation Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore statunitense di energia pulita, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,46%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Constellation Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Constellation Energy rispetto all'indice.



