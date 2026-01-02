New York: si muove a passi da gigante Constellation Energy

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore statunitense di energia pulita
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,46%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Constellation Energy
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Constellation Energy
rispetto all'indice.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)