New York: in perdita Constellation Energy

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore statunitense di energia pulita
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,14%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Constellation Energy
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di Constellation Energy
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 369,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 341,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 398,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)