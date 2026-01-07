Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 22:00
25.654 +0,06%
Dow Jones 22:01
48.996 -0,94%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

New York: vendite diffuse su Constellation Energy

Migliori e peggiori
New York: vendite diffuse su Constellation Energy
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore statunitense di energia pulita, che passa di mano in perdita del 4,08%.

Lo scenario su base settimanale di Constellation Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Constellation Energy, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 335,4 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 348,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 330,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
