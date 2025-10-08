New York: rosso per Intercontinental Exchange

gestore delle borse regolamentate di materie prime e prodotti finanziari

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 3,11%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 160,8 USD. Supporto a 155. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 166,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)