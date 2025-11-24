Londra: balza in avanti InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo che gestisce alberghi
, che lievita del 2,08%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di InterContinental Hotels Group
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di InterContinental Hotels Group
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 99,92 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 98,38. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 101,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)