Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:54
25.070 +0,92%
Dow Jones 20:54
46.613 +0,02%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

New York: Super Micro Computer in rally

Migliori e peggiori, In breve
New York: Super Micro Computer in rally
Protagonista il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,39%.
Condividi
```