Parigi: movimento negativo per Renault

(Teleborsa) - Composto ribasso per la casa automobilistica francese
, in flessione del 2,46% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Renault
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di breve periodo di Renault
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 35,76 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 34,99. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 36,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)