Piazza Affari: amplia il rialzo Avio

(Teleborsa) - Effervescente l'azienda aerospaziale italiana
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,68%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avio
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Avio
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 59,13 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 55,83. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 62,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)