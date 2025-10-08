Milano 15:18
43.400 +0,76%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:18
9.564 +0,84%
Francoforte 15:17
24.550 +0,67%

Piazza Affari: amplia il rialzo Avio

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: amplia il rialzo Avio
(Teleborsa) - Effervescente l'azienda aerospaziale italiana, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,68%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Avio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 59,13 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 55,83. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 62,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
