Mercoledì 8 Ottobre 2025, ore 15.36
Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto telecomunicazioni in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
08 ottobre 2025 - 10.00
Si posiziona sotto la parità l'
indice del settore telecomunicazioni
, che retrocede a 11.569,65 punti.
Condividi
