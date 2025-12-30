Milano 12:49
Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia

Performance positiva per l'indice del settore telecomunicazioni, che continua la giornata in aumento dell'1,02% rispetto alla chiusura precedente.
