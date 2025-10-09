Milano 12:38
43.041 -1,02%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 12:38
9.511 -0,40%
Francoforte 12:38
24.660 +0,26%

Il FTSE MIB scambia a 43.358,9 punti

Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,29% alle 10:30
Milano mostra una flessione dello 0,29% alle 10:30 e continua gli scambi a 43.358,9 punti.
