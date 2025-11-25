Milano 16:34
42.683 +0,91%
Nasdaq 16:34
24.746 -0,51%
Dow Jones 16:34
46.722 +0,59%
Londra 16:34
9.598 +0,66%
Francoforte 16:34
23.429 +0,82%

Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,57% alle 16:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 42.539,74 punti

Milano, in progresso dello 0,57% alle 16:00, tratta a 42.539,74 punti.
