Milano 9:29
43.352 -0,31%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 9:29
9.522 -0,28%
24.665 +0,28%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,04%)

Ibex 35 dà il via alle contrattazioni a 15.672,8 Euro

Appiattita la performance di indice azionario della Borsa di Madrid, che passa di mano con un -0,04%, a quota 15.672,8 in apertura.
