Milano 10:08
46.884 +0,80%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:08
10.524 +0,49%
Francoforte 10:08
25.154 +1,20%

Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,53%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 18.140,5 Euro

Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,53%, che esordisce a 18.140,5 Euro.
