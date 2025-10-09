Milano
17:35
42.792
-1,59%
Nasdaq
22:00
25.098
-0,15%
Dow Jones
22:00
46.358
-0,52%
Londra
17:35
9.509
-0,41%
Francoforte
17:35
24.611
+0,06%
Giovedì 9 Ottobre 2025, ore 23.01
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,52%
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,52%
Il Dow Jones chiude a 46.358,42 punti
In breve
,
Finanza
09 ottobre 2025 - 22.03
L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,52% e archivia la seduta a 46.358,42 punti.
Argomenti trattati
USA
(435)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,52%
