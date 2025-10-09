Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 22:00
25.098 -0,15%
Dow Jones 22:00
46.358 -0,52%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

Il Dow Jones chiude a 46.358,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,52%
L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,52% e archivia la seduta a 46.358,42 punti.
