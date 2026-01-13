Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 22:00
25.742 -0,18%
Dow Jones 22:01
49.192 -0,80%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Borsa: Chiusura negativa per il Dow Jones, in ribasso dello 0,80%

Il Dow Jones termina a 49.191,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per il Dow Jones, in ribasso dello 0,80%
Seduta in calo per l'indice più importante di Wall Street, che retrocede dello 0,80% e chiude a 49.191,99 punti.
Condividi
```